Inquérito/CGD

O ex-presidente da CGD Santos Ferreira criticou hoje, no parlamento, o relatório da EY sobre concessão de crédito, que considerou "factualmente infeliz", e afirmou que todas as decisões tomadas quando liderava o banco cumpriram as normas existentes.

"No período em que presidi ao Conselho de Administração da Caixa todas as decisões foram tomadas no estrito cumprimento das normas existentes na Caixa na altura", disse Santos Ferreira na intervenção inicial da sua audição na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), considerando que a EY fez a análise sem se basear "nas normas da Caixa ao tempo".

Carlos Santos Ferreiras fez hoje várias críticas ao trabalho da EY, referindo erros que diz ter detetado no documento (exemplificando com erros de datas sobre a aquisição de um banco pela CGD nos EUA, o Crown Bank), e considerou que o relatório tem "dados omissos, erróneos", assim como "dados de apresentação pouco cuidada e pouco profissional".