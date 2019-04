Actualidade

A cantora de jazz Beatriz Nunes abre a 9.ª edição do Festival de Música de Setúbal, no dia 23 de maio, num espetáculo conjunto com músicos do Conservatório Regional de Setúbal e Coral Infantil de Setúbal, foi hoje anunciado.

Apresentada como uma cantora versátil na música ligeira, no canto lírico e no jazz, onde é mais conhecida, Beatriz Nunes abre aquele que é considerado um dos festivais de música mais inclusivos, no concerto que tem início às 21:00 do dia 23 de maio (quinta-feira), no Fórum Luísa Todi.

"Começámos há nove anos, com esse princípio de promover a inclusão social", disse o diretor do Festival de Setúbal, Ian Ritchie, na conferência de imprensa de apresentação da 9.ª edição, que decorre de 23 a 27 de maio, na cidade de Setúbal.