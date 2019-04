Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi hoje suspenso por 90 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo o Benfica já anunciado que vai recorrer da decisão.

Os 'encarnados' anunciaram, na sua página oficial, a intenção de recorrerem do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto, por considerarem "totalmente injustificável" a suspensão aplicada a Luís Filipe Vieira.

Os 90 dias de suspensão devem-se às declarações do dirigente benfiquista depois do jogo com o FC Porto para a Taça da Liga - vitória dos 'dragões' por 3-1 -, que contestou a prestação do vídeoárbitro da partida, Fábio Veríssimo.