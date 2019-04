Inquérito/CGD

O ex-presidente da CGD Santos Ferreira disse hoje, no parlamento, que não houve créditos de favor no banco público e nunca viu nada que permitisse concluir que o cliente Joe Berardo foi tratado de forma especial.

"Nunca vi nada que permitisse concluir que essa pessoa que citou tivesse tido tratamento fora das regras", afirmou Santos Ferreira, em resposta ao deputado do PCP Paulo Sá, na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

O presidente da CGD entre 2005 e 2008 repetiria depois a mesma ideia ao deputado do PSD Duarte Pacheco: "Nunca vi esse cliente em questão com tratamento fora do comum".