Actualidade

O Festival Internacional de Jazz regressa às Caldas da Rainha nos próximos dias 04 de outubro a 02 de novembro, para uma edição que arranca com o trio do pianista Brad Mehldau e fecha com Matthew Halsall.

O cartaz do Caldas Nice Jazz, organizado pelo Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, foi hoje revelado pelos mentores do festival que nesta edição levará à maior sala da cidade sete concertos com formações nacionais e internacionais.

O festival arranca a 04 de outubro, com o trio de Brad Mehldau, Jeff Ballard e Larry Grenadier a subir ao palco do CCC, na primeira de três apresentações da formação em Portugal, que também irá ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no dia 05 de outubro, e ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 06.