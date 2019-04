Venezuela

O presidente do Centro Português de Caracas afirmou hoje à Lusa que a existe "muita confusão" sobre a situação da Venezuela, referindo que não se sabe que militares apoiam Nicolás Maduro ou Juan Guaidó.

"Não sabemos o que está a acontecer no país. Na madrugada de hoje surgiram notícias que Juan Guaidó e o Leopoldo Lopéz estavam no aeroporto da La Carlota, acompanhados de militares venezuelanos. Chamaram o povo à rua, existem confrontos em alguns locais e não sabemos que militares apoiam Maduro ou Guaidó", afirmou à agência Lusa Juan Ricardo Ferreira, presidente do Centro Português de Caracas (CPC).

Juan Ricardo Ferreira manifestou alguma estranheza pelo facto de o Presidente Nicolás Maduro ainda não se ter manifestado publicamente, deixando essa função para os seus ministros, e explicou que existem confrontos em alguns locais da capital.