A maioria dos trabalhadores em Portugal tem entre 25 e 44 anos, trabalha por conta de outrem, a tempo inteiro, no setor terciário e tem o ensino básico, refere um perfil hoje divulgado pela Pordata.

No âmbito do Dia do Trabalhador, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos reuniu informação sobre a população empregada em Portugal e traçou um perfil do trabalhador em Portugal.

De acordo com um comunicado da Pordata, das 4,87 milhões pessoas empregadas em Portugal, 46% tem entre 25 e 44 anos, 26% tem entre 45 e 54 anos, 17% tem entre 55 e 64 anos e 5% tem mais de 65 anos.