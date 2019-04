Actualidade

O presidente do PSD acusou na terça-feira o PS de "acobardar-se com os mais fortes", cedendo aos sindicatos com "mais poder de reivindicação", e avisou que é preciso "repensar o sindicalismo" que considerou estar "em crise".

"Se nós, PSD, através dos Trabalhadores Social Democratas (TSD), não fizermos isso, não é o PS que está capaz de o fazer, porque o PS acobarda-se com os mais fortes. O PS é forte com os fracos e fraco com os fortes", afirmou Rui Rio, em Braga, num jantar comemorativo do 1.º de Maio.

O líder social-democrata deu como "facto concreto" a exceção que o PS quer aprovar na Assembleia da República que vai permitir aos juízes ganharem mais do que o primeiro-ministro, deixando também críticas ao PCP.