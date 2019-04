Actualidade

O empresário João Pereira Coutinho anunciou hoje a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a a SAG GEST - Soluções Automóveis Globais, sendo a contrapartida de 0,0615 euros, de acordo com o anúncio ao mercado.

Segundo o comunicado divulgado na terça-feira à noite, o objetivo do oferente, que lidera a empresa, é o de "assegurar às subsidiárias da sociedade visada a continuidade da sua atividade por outra via e permitir aos acionistas venderem as suas participações na sociedade visada dado que esta deixará de operar no negócio do ramo automóvel - isto é, na principal atividade que desenvolveu desde a sua constituição".

A intenção é "encontrar uma solução financeira para as empresas que permita garantir a continuação da atividade das subsidiárias operacionais e, mais importante, a manutenção dos mais de 650 postos de trabalho diretos", refere.