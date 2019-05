Tancos

Uma inspeção ordenada em abril pelo ministro da Defesa confirmou "deficiências e falhas" no "dever de cooperação" por parte de pessoal da Polícia Judiciária Militar no caso de Tancos, revelou João Gomes Cravinho, em entrevista à agência Lusa.

João Gomes Cravinho, que vai ser ouvido quinta-feira na comissão de inquérito sobre o furto de Tancos, disse à Lusa que pediu uma ação inspetiva à Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) "para verificar se houve alguma falha no relacionamento institucional estipulado entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária" em específico no caso de Tancos.

Na sequência daquela inspeção, centrada no que se passou no dia em que foi anunciada a recuperação do material furtado, a 18 de outubro, foi solicitado à PJM que reforce os mecanismos e estruturas de controlo interno.