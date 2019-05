Europeias

Santana Lopes, cabeça de lista do PSD nas primeiras europeias, em 1987, considera que a campanha do partido foi secundarizada nessas eleições por Cavaco Silva, que definiu como prioritária a maioria absoluta nas legislativas, realizadas no mesmo dia.

"Nós, candidatos do PSD na lista europeia, não pudemos competir como deve ser com os nossos adversários", afirmou em entrevista à Lusa Pedro Santana Lopes.

O partido conseguiu na altura o melhor resultado até agora em eleições europeias (37,5%), mas pior do que o que teve nas legislativas de então (50,2%).