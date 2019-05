PR/China

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu hoje que a língua portuguesa é atualmente mais falada em Macau do que no tempo da administração portuguesa e manifestou a certeza de que irá permanecer após 2049.

No último dia da sua visita de Estado à República Popular da China, Marcelo Rebelo de Sousa prossegue um programa intenso em Macau, sem intervalos, onde tem repetido a mensagem de que "a diferença" desta região administrativa especial é o que lhe dá valor, destacando a importância da presença da língua portuguesa.

Num encontro com a comunidade portuguesa, autoridades locais, empresários e agentes culturais, na residência do cônsul-geral em Macau, referiu que "é essa a força que explica por que é que hoje há quem fale português em Macau em maior número do que havia há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos ou 50 anos ou há 100 ou há 200".