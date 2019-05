PR/China

O Presidente da República afirmou hoje, na receção à comunidade portuguesa, que o Governo de Macau vai apoiar um novo polo da Escola Portuguesa no território.

"O chefe do Executivo [de Macau] anunciou há pouco que vai haver apoio do Governo a um novo polo da Escola Portuguesa de Macau (EPM)", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que antes da receção esteve reunido, na sede do Governo de Macau, com o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

Na intervenção, o chefe de Estado português sublinhou que estar em Macau é "estar em casa", num encontro "único e irrepetível" que transparece nas ruas da cidade, no património, nas relações comerciais e financeiras e também na cultura e na língua.