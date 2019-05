Actualidade

Depois de realizarem um filme independente nos Estados Unidos e após a estreia do filme em Nova Iorque a 19 de abril, dois jovens cineastas portugueses disseram à Lusa como foi "fazer o trabalho de 30 pessoas".

Tiago Durão e Sofia Mirpuri, dois jovens cineastas portugueses a viver nos Estados Unidos, falaram à Lusa do mais recente filme, estreado em Nova Iorque em 19 de abril, rodado em Portugal e nos EUA, para o qual assumiram todas as funções e para o qual procuram agora a distribuição comercial em Portugal.

O filme "Tales From The Rabbit Hole: A Curious Kitsch Novel", do realizador Tiago Durão e da produtora executiva Sofia Mirpuri, segue agora para apresentações em festivais de cinema, o primeiro dos quais o Manhattan Rep's Stories Film Festival, em Nova Iorque, de 15 a 19 de maio.