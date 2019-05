Actualidade

Dois jovens cineastas portugueses, que produziram recentemente um filme em Nova Iorque, afirmaram à Lusa que as principais diferenças entre os trabalhos da produção cinematográfica independente em Portugal e nos Estados Unidos são a disponibilidade e a generosidade das pessoas.

Tiago Durão e Sofia Mirpuri, responsáveis pelo filme "Tales From The Rabbit Hole: A Curious Kitsch Novel", disseram à Lusa, em Nova Iorque, que as maiores diferenças que sentiram são a vontade dos outros de ajudar, e a dimensão da rede de contactos profissionais a que podem recorrer, em Portugal, em relação aos EUA, mas falam também na abertura e no número de possibilidades existentes para a produção de um filme.

O realizador Tiago Durão, que vive em Nova Iorque há cinco anos, afirmou que "em Portugal seria mais fácil" produzir um filme, porque foi onde cresceram e estudaram e recolheram mais contactos profissionais, em relação aos que estabeleceram nos Estados Unidos.