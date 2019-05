Actualidade

O primeiro-ministro considera que o Governo não pode perder a oportunidade de aprovar uma nova Lei de Bases da Saúde que privilegie a gestão pública, admitindo o recurso à gestão privada apenas excecionalmente e de forma temporária.

Num artigo de opinião intitulado "Não perder a oportunidade de avançar", hoje publicado no jornal Público, António Costa alerta para a necessidade de celebrar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que se assinalam este ano, com a aprovação de uma nova Lei de Bases.

O objetivo será o de aprovar uma lei que ponha termo a "esta descaracterização" que a atual Lei de Bases - aprovada em 1990 pelo PSD e pelo CDS - prossegue, ao considerar o apoio do Estado ao "desenvolvimento do setor privado da saúde (...) em concorrência com o setor público".