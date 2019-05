Actualidade

Os barcelenses Solar Corona vão lançar o primeiro álbum da banda como uma afirmação do seu momento, seis anos depois de se ter formado e três anos após uma reformulação da qual só resta o membro fundador Rodrigo Carvalho.

Hoje compostos por Rodrigo Carvalho, na guitarra e nos sintetizadores, por Peter Carvalho, na bateria, por José Roberto Gomes, no baixo, e por Julius Gabriel, no saxofone, os Solar Corona tinham já lançado três EP, mas estreiam-se agora na longa-duração com "Lightning One", a ser editado na sexta-feira pela Lovers & Lollypops.

"Este primeiro longa duração acaba por ser um estabelecer do que são os Solar Corona agora e uma afirmação nesse sentido", disse à Lusa José Gomes, antes de acrescentar que o disco "surge como uma consolidação do momento pelo qual passa a banda".