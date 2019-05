PR/China

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou-se hoje "muito feliz" com a forma como decorreu a sua visita de Estado à China e destacou a subida para "o grau máximo de relacionamento político".

Marcelo Rebelo de Sousa fez o balanço da sua visita de três dias à República Popular da China numa conferência de imprensa no Consulado-Geral de Portugal em Macau, considerando que "superou as expectativas", quer em termos globais, quer no que respeita a esta região administrativa especial.

O chefe de Estado destacou o memorando de entendimento que estabelece um novo patamar no plano das relações políticas bilaterais: "Subiu-se para o grau máximo de relacionamento político possível, ao nível dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da França e da Alemanha, parceiros políticos num diálogo que ultrapassa a mera parceira estratégica".