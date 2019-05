PR/China

O diálogo político bilateral entre Portugal e a China inclui "a temática dos direitos humanos", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, considerando que o novo patamar de relacionamento, com reuniões anuais, "só enriquece" esse debate.

Augusto Santos Silva referiu que existe igualmente "um diálogo instituído" com a República Popular da China sobre direitos humanos no plano multilateral da União Europeia e da Organização das Nações Unidas.

O ministro falava no Consulado-geral em Macau, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, em resposta a uma pergunta sobre como é que Portugal lida com a questão dos direitos humanos e das liberdades na China, com a qual acordou agora um reforço do diálogo político, através de um memorando de entendimento.