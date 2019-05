PR/China

O Presidente da República afirmou hoje que acompanha "com interesse" o que se passa em Macau, em termos da importância da Lei Básica e da sua aplicação.

"Eu acompanho, o Governo português acompanha, a Assembleia da República acompanha com interesse o que se passa em Macau, em termos da importância da Lei Básica e da importância da aplicação", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na conferência de imprensa de balanço da visita de Estado de três dias à China.

Para o chefe de Estado português, a aplicação do direito é "um desafio de todos os dias", o que significa que "há uma preocupação de manter o respeito da língua, do direito português no quadro daquilo que foi consagrado na Lei Básica".