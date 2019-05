1.º Maio

Entre a violência e a festa, na manifestação do 1.º de Maio em Paris cabe um pouco de tudo.

A manifestação do 1.º de Maio arrancou com confrontos com a polícia, a utilização de gás lacrimogéneo e carros incendiados, mas do outro lado da rua há música, conversas cruzadas e reivindicações ainda à espera de resposta.

Dois turistas britânicos arrastam as malas entre uma linha de polícias franceses e manifestantes vestidos de negro, com cara tapada, os denominados 'black blocs'.