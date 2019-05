Actualidade

O guarda-redes espanhol do FC Porto Iker Casillas foi hoje internado num hospital do Porto, após se ter sentido mal a seguir ao treino, disse fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com a mesma fonte, o guarda-redes não corre risco de vida.

A RTP avançou que Iker Casillas terá sofrido um enfarte de miocárdio, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.