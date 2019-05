Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do presidente Fernando Gomes, desejou hoje as "rápidas melhoras" a Iker Casillas e classificou o guarda-redes do FC Porto como uma "figura ímpar do futebol mundial".

"Foi com grande apreensão e surpresa que recebi a informação sobre a situação clínica do Iker Casillas, figura ímpar do futebol mundial. Sei, por experiência das minhas funções, que por vezes o caminho dos melhores não é uma linha reta e que muitos obstáculos difíceis têm de ser ultrapassados. Sei que o Iker Casillas vai contornar mais este desafio colocado no seu caminho e dar uma resposta ao nível do campeão que sempre revelou ser dentro e fora dos relvados", lê-se no site oficial da FPF.

Também a Liga de Clubes reagiu ao estado de saúde de Casillas, lembrando que o futebol "precisa dos grandes".