Actualidade

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, desejou hoje a recuperação rápida do guarda-redes Iker Casillas, seu antigo companheiro de equipa no Real Madrid, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

"Muita força, amigo. Espero que recuperes rápido", colocou o avançado da Juventus na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia tirada na altura em que os dois jogadores ainda representavam o clube de Madrid.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto