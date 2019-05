Actualidade

O antigo internacional português Luís Figo desejou hoje a rápida recuperação do guarda-redes de futebol Iker Casillas, com quem jogou no Real Madrid, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

"Muita força, amigo. Recupera rápido", colocou o ex-médio na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia na qual aparece ao lado do guardião espanhol.

Figo foi companheiro de equipa de Casillas no Real Madrid entre 2000 e 2005.