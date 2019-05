Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, desejou hoje "a mais rápida recuperação" ao futebolista Iker Casillas, um atleta "com muita qualidade e excelência", que sofreu um enfarte agudo do miocárdio.

"Desejo a mais rápida recuperação e melhoras ao Iker Casillas, alguém que, não sendo um atleta português, é um atleta que prestigia muito um dos maiores clubes portugueses. Ele próprio é um jogador com muita qualidade e excelência", afirmou João Paulo Rebelo, em declarações à comunicação social, à margem do Estoril Open, em ténis.

O secretário de Estado reforçou a declaração, afirmando que "não é muito comum [acontecer] com alguém que está numa prática desportiva de alta competição".