Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje que o guarda-redes Iker Casillas tem um "coração de vencedor" e desejou as rápidas melhoras ao futebolista espanhol do clube, que sofreu um enfarte durante um treino.

"Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor", escreveu Sérgio Conceição na sua página oficial da rede social Twitter, em que também colocou uma foto junto a Casillas, tirada durante os festejos do título da época passada.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto.