Actualidade

A FED, banco central norte-americano, manteve as taxas de juro inalteradas e reiterou a sua atitude "paciente", aguardando por um crescimento "sólido" da economia dos Estados-Unido, com uma inflação "em declínio".

Ignorando as indicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer acelerar a atividade económica baixando as taxas, a Fed manteve, por decisão unânime, as taxas num intervalo de 2,25% a 2,50%.

ATR // MAG