Actualidade

O guarda-redes de futebol espanhol do FC Porto, Iker Casillas, disse estar "tudo controlado" e que sofreu hoje "um susto grande", em uma publicação na sua conta do Instagram.

"Tudo controlado por aqui, um susto grande, mas com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho", escreveu o guarda-redes espanhol, que hoje sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante a sessão de treino matinal do FC Porto.

O guarda-redes foi transportado para o Hospital CUF Porto, onde foi operado de urgência. "Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", escreveu o FC Porto em comunicado.