O médico da equipa principal de futebol do FC Porto, Nélson Puga, disse hoje, em declarações ao Porto Canal, que Iker Casillas, que hoje teve um enfarte no final do treino, vai ficar "completamente recuperado de saúde".

O médico afirmou que ainda é cedo para falar no regresso do guardião ao futebol, no entanto, não deixou esse cenário de parte.

"É muito cedo para nos pronunciarmos. Vai depender de muitos fatores, da medicação que vai precisar tomar, da avaliação que faremos de como tudo vai acontecer, não só em situações de repouso, mas também de stress e no exercício físico. E vai depender também da vontade dele em continuar. Só depois de muito diálogo é que se vai decidir se vai continuar. Mas a verdade é que ele vai ficar completamente recuperado", afirmou.