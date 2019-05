Actualidade

Seis militares da GNR e um bombeiro, que terão agredido um detido no interior da esquadra do subdestacamento de Alcabideche, em Cascais, acusado de injúrias e agressões a alguns dos guardas, sabem hoje se vão a julgamento.

O ofendido e também arguido no processo requereu a abertura de instrução, fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se os arguidos vão e em que moldes a julgamento, estando a leitura da decisão instrutória marcada para as 12:00 no Tribunal de Cascais.

Os militares da GNR e o bombeiro, com idades entre os 29 e os 35 anos, estão acusados pelo Ministério Público (MP), em coautoria, de um crime de ofensa à integridade física qualificada, enquanto o homem está acusado de três crimes de injúria agravada, de um crime de resistência e coação sobre funcionário e de um crime de ofensa à integridade física qualificada.