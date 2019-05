Actualidade

As peças "Medeia", sobre a tragédia de Eurípides, e "A Freira no Subterrâneo", a partir do romance homónimo de Camilo Castelo Branco, abrem hoje, em Lisboa, a 20.ª edição do Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL).

"Medeia", a partir da tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, pela Associação Cultural Thíasos, da Universidade de Coimbra, subirá ao palco do Auditório Orlando Ribeiro, às 18:00, enquanto, às 21:30, o Cénico de Direito apresentará, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o espetáculo que parte da obra de Camilo Castelo Branco, com adaptação de Pedro Wilson e Maria Antónia Silva.

As duas peças estão integradas na competição do festival que este ano homenageia a criadora do certame, Isabel Maçana Bruxo.