Actualidade

A presença em Lisboa da atriz Anna Karina, uma prospeção sobre o cinema brasileiro e mais de 50 filmes portugueses fazem o Festival Internacional de Lisboa - IndieLisboa, que começa hoje.

Esta é a 16.ª edição do IndieLisboa, com cerca de 250 filmes a exibir em várias salas da capital, destacando-se a retrospetiva dedicada à atriz Anna Karina, considerada um dos símbolos da nova vaga do cinema francês dos anos 1960. Karina estará em Lisboa por alguns dias para acompanhar alguns dos filmes a exibir.

Este ano, o IndieLisboa contará com mais de 50 filmes portugueses, presentes em toda a programação, entre estreias mundiais, estreias nacionais e primeiras obras.