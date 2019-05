Actualidade

A "Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica", de Natália Correia, livro apreendido pela PIDE, que levou a autora a tribunal, foi agora republicado pela Ponto de Fuga, pela primeira vez com as ilustrações originais de Cruzeiro Seixas.

Ao fim de mais de dez anos afastada das livrarias, esta "obra proibida" volta a ser editada, desta vez com as ilustrações do poeta e pintor do surrealismo português Cruzeiro de Seixas, tal como constava da edição original do livro, que chegou às livrarias em dezembro de 1965, pela editora Afrodite, de Fernando Ribeiro de Mello.

"Finalmente num único livro, a poesia maldita dos nossos poetas", "as cantigas medievais em linguagem atualizada", "dezenas de inéditos" e "a revelação do erotismo de Fernando Pessoa", prometia a cinta que acompanhava o volume de 552 páginas.