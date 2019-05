Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse à Lusa que até às 01:00 de hoje não havia portugueses afetados em termos de segurança ou salvaguarda de bens na sequência da situação na Venezuela.

Em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro disse que "felizmente os portugueses estão bem", adiantando que esteve em contacto com as embaixadas e consulados na Venezuela às 01:00, menos cinco horas em Caracas.

De acordo com o secretário de Estado, as embaixadas e os consulados estão em contacto permanente com a rede do movimento associativo, com os conselheiros das comunidades portuguesas e 25 grupos do WhatsApp que integram milhares de portugueses que se encontram em todo o território da Venezuela.