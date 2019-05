Europeias

As diversas famílias políticas europeias voltam a apresentar cabeças de lista transnacionais à presidência da Comissão Europeia deste ano mas, ao contrário de 2014, nada garante que o "Spitzenkandidat" mais votado suceda a Jean-Claude Juncker na presidência da instituição.

Inaugurado por ocasião das anteriores eleições europeias, em 2014, o processo de designação do presidente da Comissão entre chamados "Spitzenkandidaten" (termo alemão que se pode traduzir por "candidatos principais") apresentados por cada família política perdeu força ao nível do Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, a quem cabia a escolha do nome a propor ao Parlamento Europeu até há cinco anos, e que querem retomar esse poder.

Em fevereiro de 2018, por ocasião de uma cimeira celebrada em Bruxelas, o Conselho Europeu acordou que os grupos políticos europeus seriam livres de voltar a designar "candidatos principais" às eleições de maio de 2019, mas advertiu que não está contemplado nos tratados da UE qualquer "mecanismo automático" que determine que o futuro presidente da Comissão seja o "Spitzenkandidat" do partido ou coligação com mais votos a nível dos 28.