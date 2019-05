Actualidade

A Praia de Mira, a única praia no mundo com Bandeira Azul há 33 anos consecutivos, vai dispor de vigilância aos banhistas para além do período oficial da época balnear, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A medida será posta em prática entre 11 de maio e 15 de junho e entre 15 de setembro e 31 de outubro e abrangerá ainda a vizinha praia do Poço da Cruz, que foi também distinguida com o galardão ambiental Bandeira Azul.

Durante o período oficial da época balnear, a segurança dos banhistas será assegurada pelos meios tradicionais, em articulação com o Instituto de Socorro a Náufragos.