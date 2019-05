Actualidade

O presidente executivo do BPI, Pablo Forero, disse hoje que a distribuição de 140 milhões de euros de dividendos ao CaixaBank representa "a última etapa de normalização" do banco depois da crise financeira.

"A distribuição de dividendos é a última etapa de normalização e do deixar para trás a crise financeira", disse Pablo Forero em conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do BPI, que decorreu hoje em Lisboa.

O presidente do BPI disse que a distribuição de dividendos de 140 milhões de euros, depois dos lucros de 490,6 milhões de euros em 2018, está "dentro do patamar da política de dividendos" do acionista, o espanhol CaixaBank.