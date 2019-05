Actualidade

A consultora FocusEconomics reviu hoje em baixa a previsão de crescimento da economia de Angola para este ano, reduzindo para cerca de metade a estimativa de expansão da economia, de 1,3% para 0,6%.

"Os membros do painel da FocusEconomics projetam que o Produto Interno Bruto se expanda 0,6% em 2019, o que é 0,7 pontos percentuais abaixo da previsão do último mês, que apontava para 1,3%, e esperam um crescimento de 1,8% em 2020", lê-se no mais recente relatório desta consultora sobre algumas economias da África subsaariana.

No relatório, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "a economia deve sair da recessão este ano, principalmente devido à melhoria da procura interna, mas a alta dependência da indústria do petróleo é o principal risco para estas previsões, já que as perturbações na produção e ou um preço mais baixo do barril de petróleo teriam um impacto adverso no orçamento e nas contas externas".