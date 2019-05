Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal de Cascais decidiu hoje levar a julgamento seis militares da GNR e um bombeiro acusados de agredirem, na esquadra de Alcabideche, um detido que também será julgado por injúrias e agressões a alguns dos guardas.

No requerimento de abertura de instrução, o homem que foi detido, também arguido e assistente no processo, defendia que os militares fossem pronunciados (levados a julgamento) pelo crime de tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos, em vez do crime de ofensa à integridade física qualificada, pelo qual estão todos acusados e foram hoje pronunciados.

O homem, o único a requerer a instrução - fase facultativa em que um juiz de instrução criminal (JIC) decide se o processo segue e em que moldes para julgamento -, pretendia igualmente que outros militares que assistiram às alegadas agressões no interior da esquadra do subdestacamento de Alcabideche, concelho de Cascais, fossem pronunciados pelo crime de omissão de auxílio, mas a tribunal assim não entendeu.