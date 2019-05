Actualidade

Arganil vai celebrar o regresso do Rally de Portugal à região Centro com um espetáculo de 'video mapping', no dia 30, na fachada da Antiga Cerâmica Arganilense, anunciou hoje o município.

O regresso do evento desportivo àquele concelho do interior do distrito de Coimbra vai ser celebrado com 'video mapping' (projeção de vídeo) na fachada da Antiga Cerâmica Arganilense, num espetáculo "histórico, imersivo e interativo", que pretende fazer uma viagem "ao Rally de Portugal, a partir de Arganil", refere o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O espetáculo, com entrada livre, vai decorrer no dia 30, pelas 22:00, com três sessões de cerca de 12 minutos.