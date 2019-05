Actualidade

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), Manuel Clemente, garantiu hoje, em Fátima, que todas as dioceses vão criar instâncias para tratar dos casos dos abusos sexuais na Igreja.

"Os bispos comprometem-se a criar instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores nas suas dioceses e a atualizar as diretrizes aprovadas pela Conferência Episcopal em 2012, tendo em conta as orientações da Santa Sé", salientou Manuel Clemente, em conferência de imprensa, sublinhando que a decisão tomada na última Assembleia Plenária da CEP foi "unânime e por parte de cada um dos bispos portugueses".

A posição do presidente da CEP contraria declarações dos bispos do Funchal, Lamego e Porto, que afirmaram não ter necessidade de criar um grupo para abordar os assuntos relacionados com os abusos sexuais.