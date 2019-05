Actualidade

Um conjunto de 12 obras inéditas do artista angolano Cristiano Mangovo, dedicadas à defesa dos direitos humanos, vai estar reunido na exposição "Minas e Ruínas", que é inaugurada a 07 de maio, em Lisboa.

A mostra é inaugurada nesse dia, às 17:00, no Centro de Documentação do edifício central da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande, no âmbito da programação cultural do mês de África.

Com curadoria de Graça Rodrigues, "Minas e Ruínas" apresenta obras de pintura, produzidas em torno de uma reflexão sobre os direitos humanos, cuja defesa tem sido, ao longo dos anos, temática central na obra deste autor.