Actualidade

O prejuízo da Impresa duplicou no primeiro trimestre do ano, face a igual período 2018, para 1,2 milhões de euros, na sequência do investimento em tecnologia nos novos estúdios, anunciou hoje a dona da SIC.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que "o aumento nas depreciações para 1,8 milhões de euros, devido ao projeto de expansão do Edifício Impresa e ao investimento em tecnologia nos novos estúdios fez com que a Impresa registasse um resultado líquido negativo de 1,2 milhões de euros".

No trimestre, as rececitas consolidadas da empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão atingiram 40,7 milhões de euros, mais 4,8% do que um ano antes, "potenciado pelo crescimento das receitas publicitárias".