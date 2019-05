Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um lucro de 126,1 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que compara com 68 milhões registados no mesmo período de 2018, divulgou hoje o banco público.

A rendibilidade de capitais próprios do banco (ROE) foi de 6,6%.

Em termos de comissões, a Caixa registou um aumento de 4,8% relativamente ao ano transato, e os custos de estrutura do banco diminuíram 5,3% face ao mesmo período de 2018.