Venezuela

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, vai discutir a situação na Venezuela com o seu homólogo russo, Sergey Lavrov, no início da próxima semana à margem de uma reunião na Finlândia, revelou hoje uma fonte oficial norte-americana.

Está previsto que os dois ministros participem na segunda e na terça-feira numa reunião ministerial do Conselho do Ártico em Rovaniemi, no norte da Finlândia.

"Espero, claro, que o secretário de Estado e ele [o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia] tenham oportunidade de discutir" alguns temas e "a Venezuela será parte desta discussão", disse aos jornalistas a mesma fonte, sob anonimato.