Actualidade

O chefe de gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil pediu hoje a exoneração de funções após ter sido constituído arguido, o que foi aceite, anunciou o Ministério da Administração Interna.

"Na sequência da constituição como arguido em processo relativo à sua atividade profissional anterior ao exercício de funções no Gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil, o dr. Adelino Gonçalves Mendes pediu a exoneração das funções de chefe do gabinete", refere uma nota do Ministério.

Segundo a mesma nota, "o pedido foi aceite pelo secretário de Estado da Proteção Civil", José Artur Neves.