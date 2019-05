Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, disse hoje que eventuais processos sobre ex-gestores só avançarão depois do verão e repetiu a ideia de que o banco não fará o papel dos tribunais.

"Antes do verão não nos parece, volto a lembrar que o Ministério Público está com isto há dois anos e meio, o Banco de Portugal está com isto há anos", disse Paulo Macedo em Lisboa, na apresentação das contas do banco do primeiro trimestre, quando questionado sobre quando serão concluídos e eventualmente avançam processos de responsabilidade civil sobre ex-gestores.

O responsável voltou ainda a dizer hoje, tal como tinha considerado em fevereiro na apresentação dos resultados de 2018, que a CGD "não é juiz nem tribunal" e que não se comportará desse modo face a ex-gestores.