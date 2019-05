Actualidade

A secretária de Estado da Cultura, Ângela Rodrigues, anunciou hoje que, "nos próximos dias", vai ser assinado o contrato de adjudicação das obras de conservação e restauro do Museu Nacional Soares Reis, no Porto, no valor de 640 mil euros.

Segundo a governante, que falava à margem da cerimónia de doação da pintura "Apresentação da Virgem no Templo", oferecida pelos príncipes Aga Khan e Amyn ao Museu Nacional de Soares dos Reis, esta reabilitação, que tem um prazo de duração previsto de seis meses, "prende-se com a correção de patologias de todo o edificado, que há muito é necessário preservar e corrigir".

"Espero que quando acabarem as obras no Museu Soares dos Reis, que esperamos que comecem em breve - uma vez que está previsto assinar o contrato de adjudicação da obra do edifício (...) nos próximos dias -, daqui a seis meses possamos estar de novo aqui, todos juntos, já com o restauro das obras [de pintura] em curso", disse em declarações à Lusa.