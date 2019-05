Actualidade

A Casa da Música acolhe, de sexta-feira a domingo, o ciclo Spring ON!, dedicado "à descoberta das propostas inovadoras que marcam a atualidade do jazz", com concertos duplos de projetos nacionais e internacionais.

Inserido numa programação mais vasta intitulada "Rito da Primavera", que também inclui propostas de música clássica, o jazz europeu é o foco do Spring ON!, que cumpre este ano a oitava edição com a missão de reunir "algumas das propostas mais desafiantes" da cena europeia, pode ler-se na apresentação.

Segundo a Casa, os vários projetos que vão atuar nos três dias do ciclo cruzam o jazz com "as sonoridades do rock, da eletrónica, das músicas tradicionais ou das novas tendências urbanas", com uma forte componente de improvisação.